Администрация Трампа заявила, что отмена пошлин навредит внешней политике США

Члены администрации президента США Дональда Трампа заявили федеральному Апелляционному суду, что признание пошлин американского президента "незаконными" серьезно повредит внешней политике США.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Министр финансов США Скотт Бессент предупредил об "опасном дипломатическом замешательстве" в связи с таким решением суда.

Администрация президента США подала заявления Бессента, министра торговли Говарда Лутника и государственного секретаря Марко Рубио в Апелляционный суд США в федеральном округе в Вашингтоне.

Ожидается, что суд вскоре решит, превысил ли Трамп свои полномочия, введя пошлины в соответствии с законом о чрезвычайных полномочиях 1977 года.

Заявления Бессента, Лутника и Рубио были поданы в поддержку просьбы о немедленном приостановлении любого решения против администрации до вынесения окончательного решения Верховным судом США.

Лютник заявил, что невыполнение этой просьбы будет иметь "разрушительные и ужасные последствия".

В администрации заявили, что решение о признании тарифов недействительными сведет на нет месяцы переговоров с Европейским Союзом, Японией, Южной Кореей и другими странами. Бессент сказал, что способность президента быстро вводить тарифы помешала другим странам ответить аналогичными мерами.

"Приостановление действия тарифов подвергнет Соединенные Штаты риску ответных мер со стороны других стран, которые будут считать, что Соединенные Штаты не имеют возможности быстро реагировать на такие меры", – заявил министр финансов.

Лутник, в свою очередь, заявил, что пошлины заставили иностранные государства сесть за стол переговоров "таким образом, которого не смог достичь ни один другой президент", и сказал суду, что отрицательное решение "даст миру сигнал о том, что Соединенные Штаты не имеют решимости защищать свою экономическую и национальную безопасность".

Напомним, 28 июля было заключено рамочное торговое соглашение между президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии.

Соглашение вводит болезненные 15% пошлины на все товары из ЕС в США – от автомобилей до вин. Трамп похвалил договоренность как "крупнейшее соглашение, которое когда-либо заключалось".

В то же время немецкая экономика сократилась на 0,3% на фоне замедления экспорта из-за тарифов США.

21 августа стало известно, что Европейскому Союзу удалось зафиксировать нулевые тарифы со стороны Соединенных Штатов на ряд товаров, таких как самолеты и их части и фармацевтические дженерики.