Главы МИД ЕС обсуждают давление на Россию с коллегами из Британии, Исландии и Норвегии

В неформальном заседании министров иностранных дел ЕС в Копенгагене 30 августа принимают участие представители МИД Великобритании, Исландии и Норвегии для обсуждения усиления санкционного давления на Россию.

Об этом перед началом заседания сообщил министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман, передаёт "Европейская правда".

Представители МИД Великобритании, Исландии и Норвегии обсуждают с министрами ЕС санкции против РФ.

"Европейский Союз должен усилить давление на Россию. Более жёсткие санкции и российский "теневой флот" находятся в нашей повестке дня", – рассказал Грлич-Радман.

Он добавил, что главная цель заключается в том, "чтобы заставить Москву присоединиться к содержательным переговорам".

"Сегодня наши близкие партнёры – Великобритания, Исландия и Норвегия – также будут присутствовать, чтобы внести свой вклад в наши усилия", – сообщил министр.

Как сообщала "Европейская правда", министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что разработка 19-го пакета санкций Европейского Союза против России должна происходить в координации с Соединёнными Штатами.

Ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас рассказала, что именно может войти в 19-й пакет санкций против России.

В частности, ЕС рассматривает возможность ввести вторичные санкции, чтобы не дать третьим странам помогать России уклоняться от уже введенных ограничений.