Канцлер Німеччини вважає Росію реальною загрозою для країни

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Росія становить реальну загрозу для його країни.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Мерц, коментуючи ухвалення проєкту про добровільну військову службу, пояснив його російською загрозою та наголосив, що під прицілом Кремля – не лише Україна.

"Він (правитель РФ) прагне відновити колишній СРСР. А це включає і частину моєї країни", – зазначив канцлер.

Фрідріх Мерц продовжив, що агресивні дії Росії не обов’язково будуть проявлятися як зазіхання на територію.

"Йдеться про дестабілізацію нашої демократії – і ми маємо протистояти цьому", – зазначив канлцер.

Він також висловив скепсис щодо "відновлення діалогу" з сучасною Росією в осяжній перспективі.

"Ще протягом багатьох років ми будемо мати справу з агресивним авторитарним режимом, який не зацікавлений повертатися до світового ладу, заснованого на правилах", – сказав канцлер.

Також Мерц допустив запровадження у майбутньому обов’язкового загального військового призову – якщо поточна "добровільна" модель не допоможе залучати до війська більше людей.

Інспектор ВМС Німеччини також попередив про зростаючу агресію Росії.