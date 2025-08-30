Канцлер Германии считает Россию реальной угрозой для страны
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Россия представляет реальную угрозу для его страны.
Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".
Мерц, комментируя принятие проекта о добровольной военной службе, объяснил его российской угрозой и подчеркнул, что под прицелом Кремля – не только Украина.
"Он (правитель РФ) стремится восстановить бывший СССР. А это включает и часть моей страны", – отметил канцлер.
Фридрих Мерц продолжил, что агрессивные действия России не обязательно будут проявляться как посягательство на территорию.
"Речь идет о дестабилизации нашей демократии – и мы должны противостоять этому", – отметил канцлер.
Он также выразил скепсис по поводу "восстановления диалога" с современной Россией в обозримой перспективе.
"Еще в течение многих лет мы будем иметь дело с агрессивным авторитарным режимом, который не заинтересован возвращаться к мировому порядку, основанному на правилах", – сказал канцлер.
Также Мерц допустил введение в будущем обязательного всеобщего военного призыва – если текущая "добровольная" модель не поможет привлечь в армию больше людей.
Инспектор ВМС Германии также предупредил о растущей агрессии России.