Зеленський нагородив генсека Ради Європи, єврокомісара і низку європейських лідерів

Президент Володимир Зеленський вирішив з нагоди Дня незалежності відзначити нагородами низку європейських лідерів і посадовців.

Про це йдеться у відповідному указі глави держави, передає "Європейська правда".

Президент вирішив нагородити посадовців "за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, благодійну діяльність, популяризацію Української держави у світі".

Зеленський нагородив орденом Ярослава Мудрого I ступеня комісара Європейського Союзу з питань оборони і космосу Андрюса Кубілюса, президента Португалії Марселу Ребелу Де Соузу, президента Чехії Петра Павела, прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича, прем’єра Молдови Доріна Речана, президента Фінляндії Александра Стубба, прем’єр-міністра Норвегіх Йонаса Гара Стьоре, прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа.

Він також вирішив нагородити орденом "за заслуги" І ступеня генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе.

Президент Володимир Зеленський також нагородив спецпосланця президента США Кіта Келлога орденом "За заслуги" I ступеня.

Крім того, він нагородив орденом Ярослава Мудрого I ступеня американських сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блументаля.