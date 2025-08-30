Генсек Совета Европы оказался в больнице

Генсек Совета Европы Ален Берсе внезапно оказался в больнице – вероятно, на несколько дней, но угрозы для его жизни нет.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета Европы, пишет "Европейская правда".

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе был госпитализирован в ночь с пятницы на субботу 30 августа.

"Его состояние не вызывает беспокойства, но из соображений осторожности он будет оставаться под наблюдением врачей в течение нескольких дней", – отмечается в коммюнике.

В связи с этими обстоятельствами Берсе пришлось отменить участие в Стратегическом форуме в Бледе (Словения), а его участие в других мероприятиях, запланированных на следующую неделю, пока под вопросом.

Напомним, в конце июня 2025 года Украина и Совет Европы подписали соглашение о спецтрибунале по преступлению агрессии РФ; со стороны СЕ его подписывал Ален Берсе.

В День независимости Украины Зеленский наградил Берсе орденом "за заслуги" I степени, наряду с рядом других западных политиков и должностных лиц.

