Між МЗС і офісом президента Польщі спалахнув конфлікт через інструкції для Навроцького

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський різко відреагував на оприлюднення листа Міністерства закордонних справ, адресованого канцелярії президента у зв'язку із запланованим візитом Кароля Навроцького до США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив у середу, що зустрінеться з Навроцьким напередодні візиту і що для президента були підготовлені інструкції та рекомендації. Керівник президентської канцелярії з питань міжнародної політики Марчін Пшидач повідомив, що до канцелярії надійшов лист від Міністерства закордонних справ. Його зміст просочився у ЗМІ.

Позиція уряду щодо візиту польського президента до США не була офіційно засекречена, заявив Сікорський. Як він додав, на місці глави держави він би перевірив, "хто з його радників був таким дурнем".

"Тепер ми всі знаємо, в яких питаннях президент може представляти всю польську державу, а в яких він може представляти себе сам", – додав міністр.

Речник президента Рафал Лешкевич у п'ятницю в ефірі телеканалу wPolsce24 заявив, що лист Міністерства закордонних справ з вказівками напередодні візиту президента Кароля Навроцького до США не містить "жодних конкретних вказівок". На його думку, це "незручна позиція Міністерства закордонних справ".

Відповідаючи на запитання, що саме містилося в листі, Лешкевич сказав, що лист, який складається з одного аркуша паперу формату А4, містив, наприклад, речення про те, що "президент повинен дбати про інтереси Польщі на переговорах з президентом Дональдом Трампом".

Речник Міністерства закордонних справ Павел Вронський зазначив, що перед закордонними візитами президент отримує вказівки та інструкції від уряду, оскільки не може бути двох зовнішніх політик держави.

Він додав, що цей документ не є публічним. "У Конституції зазначено, що президент представляє Польщу, але представляє позицію держави, яка є позицією уряду, навіть якщо він з нею не погоджується. Тому йому даються інструкції, як він повинен представляти цю позицію. Не може бути двох зовнішніх політик однієї країни", – підкреслив він.

Візит президента до Вашингтона, запланований на 3 вересня, стане першим закордонним візитом Навроцького. Минулого тижня глава Канцелярії президента Збігнев Богуцький повідомив, що переговори в США будуть зосереджені на військовій та енергетичній безпеці Польщі, і що президент планує підкреслити, що як Росії, так і її лідеру Владіміру Путіну "не можна вірити".

Під час президентської виборчої кампанії Навроцький неодноразово наголошував на важливості відносин зі Сполученими Штатами і не приховував свого захоплення політикою Дональда Трампа.

Раніше на онлайн-зустрічі з Володимиром Зеленським Навроцький говорив, що обговорить на зустрічі з Трампом економічну ситуацію в Росії.

Президент Зеленський наголошував на важливості того, щоб єдина європейська позиція була чітко почута у Вашингтоні.

