Между МИД и офисом президента Польши вспыхнул конфликт из-за инструкций для Навроцкого

Глава МИД Польши Радослав Сикорский резко отреагировал на обнародование письма Министерства иностранных дел, адресованного канцелярии президента в связи с запланированным визитом Кароля Навроцкого в США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Премьер-министр Дональд Туск объявил в среду, что встретится с Навроцким накануне визита и что для президента были подготовлены инструкции и рекомендации. Руководитель президентской канцелярии по вопросам международной политики Марчин Пшидач сообщил, что в канцелярию поступило письмо от Министерства иностранных дел. Его содержание просочилось в СМИ.

Позиция правительства относительно визита польского президента в США не была официально засекречена, заявил Сикорский. Как он добавил, на месте главы государства он бы проверил, "кто из его советников был таким дураком".

"Теперь мы все знаем, в каких вопросах президент может представлять все польское государство, а в каких он может представлять себя сам", – добавил министр.

Пресс-секретарь президента Рафал Лешкевич в пятницу в эфире телеканала wPolsce24 заявил, что письмо Министерства иностранных дел с указаниями накануне визита президента Кароля Навроцкого в США не содержит "никаких конкретных указаний". По его мнению, это "неудобная позиция Министерства иностранных дел".

Отвечая на вопрос, что именно содержалось в письме, Лешкевич сказал, что письмо, которое состоит из одного листа бумаги формата А4, содержало, например, предложение о том, что "президент должен заботиться об интересах Польши на переговорах с президентом Дональдом Трампом".

Представитель Министерства иностранных дел Павел Вронский отметил, что перед зарубежными визитами президент получает указания и инструкции от правительства, поскольку не может быть двух внешних политик государства.

Он добавил, что этот документ не является публичным. "В Конституции указано, что президент представляет Польшу, но представляет позицию государства, которая является позицией правительства, даже если он с ней не согласен. Поэтому ему даются инструкции, как он должен представлять эту позицию. Не может быть двух внешних политик одной страны", – подчеркнул он.

Визит президента в Вашингтон, запланированный на 3 сентября, станет первым зарубежным визитом Навроцкого. На прошлой неделе глава Канцелярии президента Збигнев Богуцкий сообщил, что переговоры в США будут сосредоточены на военной и энергетической безопасности Польши, и что президент планирует подчеркнуть, что как России, так и ее лидеру Владимиру Путину "нельзя верить".

Во время президентской избирательной кампании Навроцкий неоднократно подчеркивал важность отношений с Соединенными Штатами и не скрывал своего восхищения политикой Дональда Трампа.

Ранее на онлайн-встрече с Владимиром Зеленским Навроцкий говорил, что обсудит на встрече с Трампом экономическую ситуацию в России.

Президент Зеленский подчеркивал важность того, чтобы единая европейская позиция была четко услышана в Вашингтоне.

