Прем'єр Грузії обурений, що Європарламент позбавив акредитації журналістів провладного каналу

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе прокоментував рішення Європарламенту, згідно з яким на один рік обмежується діяльність журналістів телеканалу TV Imedi, лояльного до влади, – їх позбавили акредитації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SOVA.

Кобахідзе розкритикував це рішення, заявивши, що європейські інститути "фактично втрачають обличчя" і перестають приділяти увагу принципам свободи ЗМІ.

За його словами, подібні дії "не відповідають жодним стандартам" і демонструють, що свобода слова та медіа більше не є пріоритетом для Європарламенту.

"Ви бачите, що європейські структури практично повністю втрачають обличчя. Для них вже нічого не означає свобода ЗМІ. Те, що почала Велика Британія, тепер продовжив Європарламент", – заявив він

"Європарламент дедалі більше починає нагадувати, точніше вже нагадує, Верховну раду Радянського Союзу. Це трагічна ситуація, яку ми спостерігаємо. Ми сподіваємося, що в майбутньому все це буде виправлено", – підсумував Кобахідзе.

Варто зазначити, що в Молдові відмовили у видачі акредитації Imedi TV та ще двом провладним грузинським телеканалам POSTV і Rustavi 2, а отже, кореспонденти цих телекомпаній не зможуть бути присутніми на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Кишиневі 15–16 травня.

