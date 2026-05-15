В МЗС призначили відповідального за контакти з білоруською опозицією

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга призначив директора Програми російських і білоруських студій Ради зовнішньої політики "Українська призма" Ярослава Чорногора на посаду, створену для взаємодії з білоруською опозицією.

Про це рішення публічно повідомив Чорногор; також "Європейській правді" стали відомі його деталі.

Чорногор обійме посаду посла з особливих доручень з питань демократичних трансформацій, взаємодії з демократичними силами та національними рухами недружніх країн.

Варто зауважити, що раніше президент Володимир Зеленський анонсував ідею створення посади спецпредставника щодо Білорусі. Утім, це призначення ще не відбулося; спецпредставник має бути призначений указом президента. За даними ЄП, пошук кандидата затягнувся, через що у березні був відкладений анонсований візит лідерки білоруської демократичної опозиції Світлани Тихановської до Києва.

Призначення Ярослава Чорногора на посаду посла в МЗС дозволить, не чекаючи на це призначення, поліпшити взаємодію з білоруською опозицією, зважаючи на потепління у відносинах із нею офіційного Києва.

Ярослав Чорногор – кандидат історичних наук, тематика його досліджень охоплює актуальні питання зовнішньої політики України, інформаційної безпеки, протидії російській пропаганді та дезінформації, а також аналітику з вивчення Білорусі та Росії, політичних процесів в цих країнах і щодо їхньої подальшої трансформації.

Фото: Facebook

Найімовірніше, це призначення також розблокує підготовку до візиту.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий раніше заявляв, що призначення спецпредставника з Білорусі дозволить скоординувати краще і "тиск на режим, нейтралізацію загроз, які від нього йдуть, і підтримку демократичних білорусів, які хочуть жити в демократичній європейській Білорусі".

Детальніше читайте інтерв’ю Світлани Тихановської: "Нам із Росією просто нічого не світить. Люди всередині Білорусі навіть чіткіше це відчувають".