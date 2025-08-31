Президент Румунії втретє за літо прибув до Молдови

Президент Румунії Нікушор Дан 31 серпня прибув з офіційним візитом до Кишинева.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Біля будівлі Державної резиденції його зустріла президентка Молдови Мая Санду.

"Пане президенте Нікушоре Дан, ми раді знову бачити вас із нами в Кишиневі, щоб разом відзначити День румунської мови. Зі святом усіх, хто говорить румунською мовою!" – написала Мая Санду у Facebook.

Згідно з програмою візиту румунського президента, о 10:00 Дан разом із Санду візьмуть участь у Великому національному диктанті з румунської мови на площі Великих національних зборів у Кишиневі.

Зокрема, вони виступлять зі вступною промовою на заході.

Об 11:15 президенти двох країн покладуть квіти до погруддя поета Міхая Емінеску в Страшенах. А об 11:45 візьмуть участь у концерті, присвяченому Дню румунської мови, у Будинку культури в Страшенах.

Слід зазначити, що свій перший офіційний візит до Молдови як президент Румунії Нікушор дан здійснив 10 червня. А 9 серпня Нікушор Дан приїхав до Молдови з приватним візитом, під час якого разом із Маєю Санду він відвідав кемпінг-фестиваль Festivalul Lupilor.

Слід зазначити, що 27 серпня вперше за багато років президент Румунії не надіслав публічного привітання з нагоди Дня незалежності Молдови. За одними джерелами, відсутність послання Нікушора Дана є сигналом уніонізму – об'єднання Молдови з Румунією, про що раніше говорив нинішній румунський президент.