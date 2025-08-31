Президент Румынии в третий раз за лето прибыл в Молдову

Президент Румынии Никушор Дан 31 августа прибыл с официальным визитом в Кишинев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

У здания Государственной резиденции его встретила президент Молдовы Майя Санду.

"Господин президент Никушоре Дан, мы рады снова видеть вас с нами в Кишиневе, чтобы вместе отметить День румынского языка. С праздником всех, кто говорит на румынском языке!" – написала Майя Санду в Facebook.

Согласно программе визита румынского президента, в 10:00 Дан вместе с Санду примут участие в Большом национальном диктанте по румынскому языку на площади Великого национального собрания в Кишиневе.

В частности, они выступят со вступительной речью на мероприятии.

В 11:15 президенты двух стран возложат цветы к бюсту поэта Михая Эминеску в Страшенах. А в 11:45 примут участие в концерте, посвященном Дню румынского языка, в Доме культуры в Страшенах.

Следует отметить, что свой первый официальный визит в Молдову как президент Румынии Никушор дан совершил 10 июня. А 9 августа Никушор Дан приехал в Молдову с частным визитом, во время которого вместе с Майей Санду он посетил кемпинг-фестиваль Festivalul Lupilor.

Следует отметить, что 27 августа впервые за много лет президент Румынии не прислал публичного поздравления по случаю Дня независимости Молдовы. По одним источникам, отсутствие послания Никушора Дана является сигналом унионизма – объединения Молдовы с Румынией, о чем ранее говорил нынешний румынский президент.