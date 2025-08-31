За месяц до выборов в Чехии партия экс-премьера-популиста продолжает лидировать

Чуть больше чем за месяц до парламентских выборов в Чехии партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша лидирует в рейтингах

Это следует из модели, составленной агентством Kantar по заказу "Чешского телевидения" (ČT), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

В августе оппозиционная партия ANO одержала бы победу на парламентских выборах, набрав 33% голосов. Правящая коалиция Spolu/"Вместе", состоящая из гражданских демократов (ODS), христианских демократов (KDU-ČSL) и TOP-09, получила бы 20% голосов.

Таким образом, текущие результаты ANO и "Вместе" оказались несколько ниже, чем в июньской модели.

Правящая партия "Старосты и независимые" (STAN) улучшила показатель на 0,5%, до 12%.

Оппозиционная партия "Свобода и прямая демократия" (SPD) заняла бы на выборах четвертое место с поддержкой 10,5% избирателей, на один пункт ниже, чем в июне.

Напротив, поддержка "Пиратов" и движения коммунистов "Stačilo!" выросла. "Пираты" получат голоса 9,5% избирателей, что означает рост на два пункта. "Stačilo!" набирает 6%, на 1,5 пункта больше, чем в предыдущей модели.

Вырос рейтинг "Автомобилистов" (Motoristé sobě), которые в августе набирают 5,5% голосов, что открывает им дорогу в парламент. "Přísaha", которая может рассчитывать лишь на 2% голосов, окажется значительно ниже пятипроцентного барьера, необходимого для прохождения в нижнюю палату.

В интервью ČT аналитик агентства Kantar Павел Раноха сообщил, что наибольшие изменения по сравнению с июньской моделью произошли из-за новых слияний на политической арене.

Он напомнил, что перед выборами объединились "Пираты" и "Зеленые". "Ещё одним формированием, которое укрепилось благодаря слиянию, стало движение "Stačilo!", в списках кандидатов которого появятся политики из социал-демократической партии", – напомнил аналитик.

Выборы депутатов в нижнюю палату парламента Чешской Республики состоятся 3 и 4 октября.

Напомним, министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборный требует, чтобы конгломерат Agrofert бывшего премьера и фаворита выборов Андрея Бабиша вернул более 200 миллионов евро сельскохозяйственных субсидий ЕС.

Андрей Бабиш, чья партия ANO лидирует в опросах, заявлял, что в случае прихода к власти его правительство отменит инициативу по боеприпасам, которая помогает поставлять Украине артиллерийские снаряды.