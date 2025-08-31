Туск: последние недели показали, что никакие уступки Путину не гарантируют безопасности

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал к решительности и солидарности Европы перед агрессивной Россией.

Об этом он сказал на границе Польши и Беларуси во время визита туда с президентом Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Туск подчеркнул, что последние дни и недели войны в Украине очень четко показывают, что "никакие уступки, никакая тонкая игра с российским лидером Владимиром Путиным и агрессивной Россией не ведет к успеху, не гарантирует нашей безопасности".

"Польша, Европа, НАТО, Соединенные Штаты должны снова, как когда-то, когда мы чувствовали поддержку всего Запада 45 лет назад, когда возникла „Солидарность", так же сегодня должны быть очень жесткими, решительными, солидарными перед лицом этой очередной версии империи зла", – подчеркнул глава правительства.

По его словам, "достаточно уступок, мы должны быть жесткими и хорошо к этому подготовленными".

"Польша хорошо готовится, и Европейский Союз, и вы лично, госпожа президент, также здесь, чтобы найти аргументы, чтобы убедить всех в Европе, что эта граница – это граница, которую мы должны охранять, в которую мы также должны инвестировать европейские деньги", – сказал Туск.

Глава правительства отметил, что Польша рассчитывает на "очень серьезную" долю в распределении средств из европейских программ укрепления безопасности, таких как программа SAFE.

"Мы претендуем на десятки миллиардов евро и говорим об этом без комплексов. Мы ни у кого ничего не просим, потому что никто никому не оказывает в этом вопросе никаких услуг", – подчеркнул Туск.

"Польша собирается в следующем году инвестировать 200 миллиардов злотых в оборону, в оборонную промышленность и в польскую армию. Поэтому мы серьезно относимся к своим обязанностям и ожидаем, что все институции и страны Европы так же серьезно отнесутся к вопросу безопасности восточной границы и займут жесткую позицию по отношению к агрессору и к России", – сказал он.

Туск также рассказал, что службы безопасности советовали ему отменить совместный с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен визит на польско-белорусскую границу.

Визит фон дер Ляйен в Польшу является одним из всего семи визитов в государства ЕС, которые "защищают границы с РФ и Беларусью".