Глава МЗС Франції відвідав Гренландію на знак підтримки на тлі зазіхань США

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро наполягав на тому, що Гренландія "не продається", і розкритикував США за їхні наміри взяти під контроль стратегічну арктичну територію під час візиту в неділю до її столиці Нуука.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Барро виступив на пресконференції після робочої зустрічі з прем'єр-міністром і міністром закордонних справ Гренландії.

"Гренландія не продається", – сказав він, повторюючи аналогічні коментарі президента Франції Емманюеля Макрона під час червневого візиту на величезну напівавтономну територію Данії.

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що прагне отримати американську юрисдикцію над Гренландією. Він не виключає використання військової сили для встановлення контролю над багатим на корисні копалини, стратегічно розташованим арктичним островом.

"Ви не зробите націю знову великою, нав'язуючи себе своїм сусідам і союзникам. Ви зробите країну знову великою, зробивши внесок у свободу світу і здатність друзів і партнерів процвітати і жити в мирі і процвітанні", – сказав Барро.

Барро, який в суботу відвідав французький військовий корабель, пришвартований в Нууку, сказав, що його дводенна поїздка має на меті продемонструвати підтримку Францією суверенітету і свободи Данії і Гренландії.

"Мій візит – це послання: Гренландія і Данія не самотні. Європа і Франція підтримують їх сьогодні і завтра", – сказав він.

Раніше цього тижня міністр закордонних справ Данії викликав на переговори головного американського дипломата в країні після того, як головний національний мовник повідомив, що щонайменше троє людей, пов'язаних з Трампом, проводили таємні операції впливу в Гренландії.

Раніше повідомляли, що міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен викликав американського дипломата на розмову.

Приводом стали дані про те, що щонайменше троє осіб, близьких до Трампа, здійснювали поїздки до Гренландії та збирали імена місцевих, які могли б підтримати ідею приєднання острова до США.

Їхні дії співрозмовники описують як "інфільтрацію" та "операції впливу", спрямовані на послаблення відносин між Копенгагеном і Нууком.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен назвала неприйнятними повідомлення про можливу спробу громадян США, які мають тісні зв’язки з президентом США Дональдом Трампом, вплинути на внутрішні процеси в Гренландії.