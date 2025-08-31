Глава МИД Франции посетил Гренландию в знак поддержки на фоне посягательств США

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро настаивал на том, что Гренландия "не продается", и раскритиковал США за их намерения взять под контроль стратегическую арктическую территорию во время визита в воскресенье в ее столицу Нуук.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Барро выступил на пресс-конференции после рабочей встречи с премьер-министром и министром иностранных дел Гренландии.

"Гренландия не продается", – сказал он, повторяя аналогичные комментарии президента Франции Эмманюэля Макрона во время июньского визита на огромную полуавтономную территорию Дании.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что стремится получить американскую юрисдикцию над Гренландией. Он не исключает использования военной силы для установления контроля над богатым полезными ископаемыми, стратегически расположенным арктическим островом.

"Вы не сделаете нацию снова великой, навязывая себя своим соседям и союзникам. Вы сделаете страну снова великой, сделав вклад в свободу мира и способность друзей и партнеров процветать и жить в мире и процветании", – сказал Барро.

Барро, который в субботу посетил французский военный корабль, пришвартованный в Нууку, сказал, что его двухдневная поездка имеет целью продемонстрировать поддержку Францией суверенитета и свободы Дании и Гренландии.

"Мой визит – это послание: Гренландия и Дания не одиноки. Европа и Франция поддерживают их сегодня и завтра", – сказал он.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел Дании вызвал на переговоры главного американского дипломата в стране после того, как главный национальный вещатель сообщил, что по меньшей мере три человека, связанных с Трампом, проводили тайные операции влияния в Гренландии.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен вызвал американского дипломата на разговор.

Поводом стали данные о том, что по меньшей мере три человека, близких к Трампу, совершали поездки в Гренландию и собирали имена местных, которые могли бы поддержать идею присоединения острова к США.

Их действия собеседники описывают как "инфильтрацию" и "операции влияния", направленные на ослабление отношений между Копенгагеном и Нууком.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала неприемлемыми сообщения о возможной попытке граждан США, которые имеют тесные связи с президентом США Дональдом Трампом, повлиять на внутренние процессы в Гренландии.