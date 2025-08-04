В Польше два человека пострадали в аварии вертолета

В Польше в районе города Радом разбился гражданский вертолет, два человека оказались в больнице.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Вертолет потерпел крушение возле населенного пункта Блазины-Гурне вблизи города Радом около 18:30 в воскресенье. По предварительной информации, вертолет упал после того, как задел линию электропередачи.

Вертолет принадлежал частной компании. Пилотом был 53-летний мужчина, пассажиром – 80-летний.

В полиции Радома сообщили, что они находятся в больнице, угрозы для их жизни нет. Причины аварии будут выяснять.

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