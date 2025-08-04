В Польше фермера оштрафовали за вонь из свинарника: за него вступился министр

В Польше министр сельского хозяйства и развития сельских районов Штефан Краевский вступился за фермера из Гродзиска под Лодзью, который получил большой штраф за вонь из свинарника.

Об этом сообщает Polsat News, информирует "Европейская правда".

Фермер Шимон Клука должен заплатить более 110 тысяч злотых компенсации (25 тысяч евро) соседям, которые подали на него в суд за вонь из его свинарника. Соседи охарактеризовали запахи, доносящиеся с фермы мужчины, как невыносимые.

Сначала Главный административный суд встал на сторону фермера, постановив, что он ведет свое хозяйство абсолютно законно. С этим решением не согласились соседи мужчины, которые подали гражданский иск и выиграли дело.

Тогда, кроме приказа о выплате штрафа, суд обязал фермера также принять меры для уменьшения неприятного запаха.

Краевский вступился за фермера и пообещал обратиться к Уполномоченному по правам граждан.

"Мы договорились, что предоставим дополнительные аргументы (в защиту фермера. – Ред.)", – сказал министр.

Он также рассказал, что подготовлен законопроект, который должен предотвратить наказание фермеров, оказавшихся в такой ситуации, как Шимон Клука.

"Я надеюсь, что нам быстро удастся провести законодательные изменения, которые дадут возможность фермерам спокойно жить и работать", – добавил Краевский.

По его словам, проект должен регулировать "производственные функции села".

"Если кто-то строит дом возле железнодорожных путей, то он ожидает, что кто-то снимет с рельсов поезда, потому что они ему будут мешать?" – спросил он, ссылаясь на дело фермера из Гродзиска.

Министр также рассказал, что для покрытия высокого штрафа, назначенного фермеру, был организован сбор средств, в рамках которого было собрано около 30 тысяч злотых.

"Мы договорились, что доплатим фермеру до суммы, которая была собрана в рамках интернет-сбора. Надеюсь, что в ближайшие дни нам удастся передать эти средства господину Шимону", – добавил он.

В то же время он признал, что необходимо системное решение, ведь речь идет не о том, чтобы доплачивать в каждом таком случае, а о том, чтобы подобные ситуации больше не повторялись.

Напомним, кантону Юра на северо-западе Швейцарии больше не будут позволять использовать ослов для защиты своих отар овец и коз – это противоречит законодательству.

А в Великобритании 40-летнего фермера Гайвела Уильямса из Уэльса осудили за кражу 73 беременных овец у своего соседа.