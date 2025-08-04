Президент Литви проводить зустріч з лідером керівної партії на тлі відставки уряду

У Литві тимчасовий виконувач обов'язків голови керівної Соціал-демократичної партії Міндаугас Сінкявічюс у понеділок проводить зустріч з президентом Гітанасом Науседою в президентському палаці на тлі відставки уряду на чолі з Гінтаутасом Палуцкасом.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Перед зустріччю Сінкявічюс розповів журналістам, що хоче обговорити з Науседою поточну політичну ситуацію і те, "як повернути стабільність у політичне життя після літа".

"Зараз багато нестабільності. Потрібно шукати більше стабільності. Політичне життя в Литві дуже динамічне, багато всього відбувається, але сподіваюся, що емоції не візьмуть гору, а переможе раціональний, здоровий глузд", – додав він.

Сінкявічюс зазначив, що ініціатором зустрічі був саме Науседа.

Зустріч проходить безпосередньо перед засіданням уряду, на якому кабінет міністрів під керівництвом Палуцкаса ухвалить рішення про відставку.

Кандидата на посаду нового прем'єр-міністра подасть Соціал-демократична партія, яка має найбільшу фракцію в парламенті. Остаточне рішення буде ухвалено на засіданні президії партії в середу.

Нагадаємо, 31 липня президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Палуцкас оголосив про свою відставку.

Палуцкас пішов на цей після того, як довкола нього розгорілась низка скандалів, коли журналісти розкрили його підозрілі ділові звʼязки.

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