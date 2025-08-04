Президент Литвы проводит встречу с лидером правящей партии на фоне отставки правительства

В Литве временно исполняющий обязанности председателя правящей Социал-демократической партии Миндаугас Синкявичюс в понедельник проводит встречу с президентом Гитанасом Науседой в президентском дворце на фоне отставки правительства во главе с Гинтаутасом Палуцкасом.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Перед встречей Синкявичюс рассказал журналистам, что хочет обсудить с Науседой текущую политическую ситуацию и то, "как вернуть стабильность в политическую жизнь после лета".

"Сейчас много нестабильности. Нужно искать больше стабильности. Политическая жизнь в Литве очень динамичная, много всего происходит, но надеюсь, что эмоции не возьмут верх, а победит рациональный, здравый смысл", – добавил он.

Синкявичюс отметил, что инициатором встречи был именно Науседа.

Встреча проходит непосредственно перед заседанием правительства, на котором кабинет министров под руководством Палуцкаса примет решение об отставке.

Кандидата на должность нового премьер-министра представит Социал-демократическая партия, которая имеет наибольшую фракцию в парламенте. Окончательное решение будет принято на заседании президиума партии в среду.

Напомним, 31 июля президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Палуцкас объявил о своей отставке.

Палуцкас пошел на это после того, как вокруг него разгорелся ряд скандалов, когда журналисты раскрыли его подозрительные деловые связи.

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