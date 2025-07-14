Естонія розробляє роботизоване судно для патрулювання водного кордону з РФ

Поліція і прикордонна служба Естонії (PPA) просувається вперед з планами щодо розробки автономного роботизованого судна, яке буде патрулювати східний кордон з Росією, більша частина якого проходить по річках.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Роботизоване судно можуть ввести в експлуатацію протягом двох років. Його оснастять системами спостереження. Також воно може використовувати штучний інтелект.

Проєкт фінансується коштами ЄС у розмірі понад мільйон євро і є частиною ширшої інноваційної ініціативи, підтримуваної Міністерством фінансів Естонії.

PPA повідомляє, що планує "в найближчому майбутньому" оголосити державний тендер на проєктування і будівництво.

За наявними даними, одним з потенційних учасників тендеру є технологічний стартап MindChip, заснований Талліннським технічним університетом (TalTech) і має досвід у будівництві автономних суден.

Нагадаємо, вранці 23 травня 2024 року російська прикордонна служба в односторонньому порядку демонтувала 25 навігаційних буїв, які Естонія встановила на річці Нарва з метою покращення навігації.

Невдовзі перед травневим інцидентом з буями на Нарві минулого року набув розголосу проєкт, опублікований на сайті уряду Росії, що свідчив про наміри Москви в односторонньому порядку змінити морські кордони з сусідами у Балтійському морі. За деякий час проєкт зник із сайту.

У травні 2025 року Естонія оголосила про завершення переговорів щодо встановлення навігаційних буїв на річці Нарва через неконструктивність РФ.

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