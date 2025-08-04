В Эстонии предлагают обустроить больше мест для купания в реке на границе с РФ

В Эстонии Департамент полиции и пограничной службы считает, что вдоль реки Нарва, которая является частью восточной границы с Россией, можно обустроить больше официальных зон для купания.

Об этом сообщает ERR, информирует "Европейская правда".

Купание в реке Нарва, которая разделяет Эстонию и Российскую Федерацию, может обернуться крупным штрафом, поскольку это нарушение границы.

Этим летом эстонская пограничная служба зафиксировала 30 нарушений запрета на купание. Самый высокий штраф составил 600 евро, хотя в большинстве случаев были вынесены предупреждения.

Эстонские пограничники считают, что кроме единственного официально разрешенного места в Йоаору, что в городе Нарва, должно быть больше зон для купания.

Текущая ситуация сохраняется уже почти 30 лет. И хотя гребля не запрещена, пограничники вмешиваются, как только человек начинает заплывать за пределы официальной зоны.

Это связано как с безопасностью, так и с охраной, главным образом для того, чтобы люди не были снесены течением и не оказались по ту сторону границы.

На определенных условиях люди также могут купаться в устье реки Нарва, но поскольку это неофициальное место, там нет буев-меток и спасателей.

"Это очень популярное место среди общественности, которое люди посещают постоянно. Если они купаются, то делают это на свой страх и риск", – сказал мэр Нарва-Йоэсуу Максим Ильин.

Недавно власти Эстонии предупредили об усилении GPS-помех в районе Нарвы и побережья Нарвского залива.

Сообщалось также, что полиция и пограничная служба Эстонии продвигаются вперед с планами по разработке автономного роботизированного судна, которое будет патрулировать восточную границу с Россией, большая часть которой проходит по рекам.