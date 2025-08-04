Литовські міністри не впевнені у своєму майбутньому в новому уряді

Литовські міністри, які в понеділок були змушені подати у відставку разом із прем'єр-міністром Гінтаутасом Палуцкасом, заявляють, що хотіли б продовжити розпочату роботу в новому складі уряду, хоча частина визнає, що не відчуває впевненості у своєму майбутньому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Зокрема, міністр транспорту Еугеніус Сабутіс висловив надію, що залишиться на своїй посаді в новому складі Кабінету міністрів.

"Не думаю, що мене змінять, але почуваюся невпевнено", – сказав він.

Міністр культури Шарунас Бірутіс заявив, що поки не замислюється про майбутнє, але також хотів би продовжити роботу.

"Я також депутат Сейму, тому дивлюся на все спокійно. Роботи багато. Все буде залежати від нового прем'єра і від президента. Команда сильна, дуже сильна, ми почали роботу, і вся команда хотіла б її продовжити", – зазначив він.

Міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович на запитання про шанси залишитись на посаді відповів: "Зараз ніхто не будує ілюзій. Є те, що є", – сказав він на питання про шанси залишитися на посаді міністра.

Міністр охорони навколишнього середовища Повілас Подерскіс висловив жаль з приводу відставки Палуцкаса, назвавши його відмінним керівником уряду.

Говорячи про своє майбутнє, він зазначив: "Як то кажуть, тимчасовість – невід'ємна частина життя".

Продовжити роботу сподівається і міністерка оборони Довіле Шакалієне.

"Спочатку повинен бути прем'єр, потім має бути розуміння, чи продовжує діяти ця коаліція. У середу правління і президія Соціал-демократичної партії ухвалять відповідні рішення", – сказала вона журналістам.

Палуцкас вирішив піти у відставку після того, як правоохоронні органи розпочали два досудові розслідування, пов'язані з його бізнесом.

Згідно з конституцією Литви, разом з прем'єром у відставку має піти весь Кабінет міністрів.

Детальніше читайте у статті: Відставка під тиском корупції: що змінює для України зміна прем'єра Литви.