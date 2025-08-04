Хорватія висловила протест Чорногорії через значки зі спірним військовим кораблем

Міністерство закордонних справ Хорватії надіслало ноту протесту Чорногорії через рішення її Міністерства оборони випустити значки із зображенням навчального корабля "Ядран", приналежність якого Загреб оскаржує.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Міністерство оборони Чорногорії наприкінці липня оголосило, що спільно з армією створило нову серію значків для екіпажу навчального корабля "Ядран" – "на знак поваги до давніх морських традицій та важливості цього корабля для Чорногорії".

Фото: Міністерство оборони Чорногорії

У хорватському МЗС заявили, що "такі дії та заяви не відповідають духу добросусідських відносин та критеріям і цінностям Європейського Союзу, які Чорногорія зобов'язана поважати".

Відомство додало, що в ноті протесту виклало "детальний аналіз спільної військової спадщини" Югославії, згідно з яким, на думку Загреба, Чорногорія заборгувала Хорватії понад два мільярди доларів.

З моменту розпаду Югославської держави Хорватія вимагає від Чорногорії навчальний корабель "Ядран" на підставі того, що він базувався у військово-морському порту Лора в хорватському місті Спліт.

Але після початку Балканських війн між усіма республіками колишньої Югославії було досягнуто угоди, що вся зброя та військові об'єкти, які на момент початку конфлікту перебували на території окремих республік, можуть вважатися власністю цих республік.

Тому навчальний корабель "Ядран", який на той час ремонтувався в чорногорському портовому місті Тиват, залишився у власності Чорногорії. Судно досі перебуває там і слугує як навчальний корабель і місце для прийняття іноземних делегацій.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Греції висловило протест Албанії через публікацію в офіційній газеті карти, де частина грецької території зображена як албанська.

А на початку липня в Подгориці спалахнули протести через рішення влади країни вручити найвищу цивільну нагороду письменнику Бечиру Вуковичу, який відомий запереченням існування чорногорської нації.