Хорватия выразила протест Черногории из-за значков со спорным военным кораблем

Министерство иностранных дел Хорватии направило ноту протеста Черногории из-за решения ее Министерства обороны выпустить значки с изображением учебного корабля "Ядран", принадлежность которого Загреб оспаривает.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

Министерство обороны Черногории в конце июля объявило, что совместно с армией создало новую серию значков для экипажа учебного корабля "Ядран" – "в знак уважения к древним морским традициям и важности этого корабля для Черногории".

Фото: Министерство обороны Черногории

В хорватском МИД заявили, что "такие действия и заявления не соответствуют духу добрососедских отношений и критериям и ценностям Европейского Союза, которые Черногория обязана уважать".

Ведомство добавило, что в ноте протеста изложило "детальный анализ общего военного наследия" Югославии, согласно которому, по мнению Загреба, Черногория задолжала Хорватии более двух миллиардов долларов.

С момента распада Югославского государства Хорватия требует от Черногории учебный корабль "Ядран" на основании того, что он базировался в военно-морском порту Лора в хорватском городе Сплит.

Но после начала Балканских войн между всеми республиками бывшей Югославии было достигнуто соглашение, что все оружие и военные объекты, которые на момент начала конфликта находились на территории отдельных республик, могут считаться собственностью этих республик.

Поэтому учебный корабль "Ядран", который в то время ремонтировался в черногорском портовом городе Тиват, остался в собственности Черногории. Судно до сих пор находится там и служит как учебный корабль и место для принятия иностранных делегаций.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Греции выразило протест Албании из-за публикации в официальной газете карты, где часть греческой территории изображена как албанская.

А в начале июля в Подгорице вспыхнули протесты из-за решения властей страны вручить высшую гражданскую награду писателю Бечиру Вуковичу, который известен отрицанием существования черногорской нации.