ЦВК Боснії і Герцеговини ініціює процедуру припинення повноважень засудженого Додіка

Центральна виборча комісія Боснії і Герцеговини заявила, що ініціює процедуру припинення повноважень сепаратистського президента Республіки Сербської Мілорада Додіка.

Про це йдеться у повідомленні комісії, передає "Європейська правда".

"У зв'язку з великим інтересом інформуємо громадськість, що Центральна виборча комісія Боснії і Герцеговини здійснює свою регулярну діяльність, однією з яких є ініціювання процедури припинення повноважень виборних посадових осіб, як це передбачено Законом про вибори БіГ", – йдеться у повідомленні.

"Спираючись на правові процедури та прецедентне право, Центральна виборча комісія БіГ також діятиме у справі Мілорада Додіка, президента Республіки Сербської", – додали в ЦВК.

ЦВК Боснії і Герцеговини планує зібратися на засідання 6 серпня.

Апеляційний суд Боснії і Герцеговини підтвердив у п'ятницю, 1 серпня, попереднє рішення суду, за яким президента Республіки Сербської Мілорада Додіка засудили до одного року тюремного ув'язнення.

Додік заявив, що ігноруватиме рішення суду Боснії і Герцеговини, який підтвердив його кримінальний вирок за непокору рішенням Високого представника БіГ.

Нагадаємо, в лютому 2025 року суд засудив Мілорада Додіка до одного року ув'язнення і шестирічної заборони обіймати державні посади.

Його визнали винним у порушенні конституційного порядку, зокрема через ігнорування рішень верховного представника міжнародної спільноти в Боснії, Крістіана Шмідта, та ухвалення законів, які обмежують юрисдикцію державних інституцій у Республіці Сербській.

Вирок Додіку викликав бурхливу реакцію в Республіці Сербській, що спровокувало найгіршу політичну кризу в Боснії і Герцеговині з часів смертельного конфлікту 1992-1995 років.

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