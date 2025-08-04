ЦИК Боснии и Герцеговины инициирует прекращение полномочий осужденного Додика

Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины заявила, что инициирует процедуру прекращения полномочий сепаратистского президента Республики Сербской Милорада Додика.

Об этом говорится в сообщении комиссии, передает "Европейская правда".

"В связи с большим интересом информируем общественность, что Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины осуществляет свою регулярную деятельность, одной из которых является инициирование процедуры прекращения полномочий выборных должностных лиц, как это предусмотрено Законом о выборах БиГ", – говорится в сообщении.

"Опираясь на правовые процедуры и прецедентное право, Центральная избирательная комиссия БиГ также будет действовать в деле Милорада Додика, президента Республики Сербской", – добавили в ЦИК.

ЦИК Боснии и Герцеговины планирует собраться на заседание 6 августа.

Апелляционный суд Боснии и Герцеговины подтвердил в пятницу, 1 августа, предварительное решение суда, по которому президента Республики Сербской Милорада Додика приговорили к одному году тюремного заключения.

Додик заявил, что будет игнорировать решение суда Боснии и Герцеговины, который подтвердил его уголовный приговор за неповиновение решению Высокого представителя БиГ.

Напомним, в феврале 2025 года суд приговорил Милорада Додика к одному году заключения и шестилетнему запрету занимать государственные должности.

Его признали виновным в нарушении конституционного порядка, в частности из-за игнорирования решений верховного представителя международного сообщества в Боснии, Кристиана Шмидта, и принятия законов, которые ограничивают юрисдикцию государственных институтов в Республике Сербской.

Приговор Додику вызвал бурную реакцию в Республике Сербской, что спровоцировало худший политический кризис в Боснии и Герцеговине со времен смертельного конфликта 1992-1995 годов.

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