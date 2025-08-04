Швейцарія продовжить переговори зі США через загрозу мит, не вдаючись до контрзаходів
Після оголошення США про підвищення мит на швейцарські товари уряд країни оголосив про продовження кризових переговорів із Вашингтоном, прагнучи уникнути значних економічних наслідків.
Відповідне рішення ухвалила Федеральна рада 4 серпня після консультацій із представниками постраждалих секторів економіки, пише "Європейська правда".
Швейцарія заявила, що залишається в активному діалозі як із діловими колами, так і з американськими урядовцями, з метою представлення нової, привабливішої пропозиції, яка б врахувала занепокоєння США.
Відтак країна заявила про готовність вийти за межі поточної спільної заяви та продовжити переговори навіть після офіційного дедлайну, встановленого на 7 серпня.
У Федеральній раді наголосили, що країна прагне зберегти сприятливі умови для експорту та домогтися справедливого ставлення порівняно з іншими торговельними партнерами США, такими як ЄС, Британія та Японія.
За даними швейцарського уряду, майже 60% експорту до США потрапить під нові мита, що створює загрозу для національної економіки.
Водночас Швейцарія вказує, що її торговельний профіцит не є наслідком недобросовісної конкуренції: з 1 січня 2024 року країна скасувала всі мита на промислові товари, а понад 99% американського імпорту ввозиться безмитно. Крім того, Швейцарія не застосовує промислові субсидії, які могли б викликати дисбаланс.
Попри таку ситуацію, уряд не планує контрзаходів, але наголосив, що уважно стежить за подіями і має інструменти для захисту економіки.
Зокрема у разі втрати робочих місць Швейцарія використає систему компенсацій за скорочений робочий час, аби уникнути масових звільнень.
Швейцарія також заявила про намір продовжити диверсифікацію торговельних відносин на світових ринках і зберегти статус одного з провідних інвесторів у США.
Як відомо, наприкінці липня Трамп підвищив мита на швейцарський імпорт до країни до 39%, на що у Швейцарії заявили, що оцінюють ситуацію.
Швейцарія, яка назвала початковий тариф у 31% "незрозумілим", працювала над зниженням мита на поставки до США, свого найбільшого експортного ринку.
Тоді ж Трамп підписав указ про підвищення мит на канадські товари з 25% до 35% на всі продукти, що не підпадають під торговельну угоду між США, Мексикою та Канадою.