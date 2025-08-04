Швейцария продолжит переговоры с США из-за угрозы пошлин, не прибегая к контрмерам

После объявления США о повышении пошлин на швейцарские товары правительство страны объявило о продолжении кризисных переговоров с Вашингтоном, стремясь избежать значительных экономических последствий.

Соответствующее решение принял Федеральный совет 4 августа после консультаций с представителями пострадавших секторов экономики, пишет "Европейская правда".

Швейцария заявила, что остается в активном диалоге как с деловыми кругами, так и с американскими чиновниками, с целью представления нового, более привлекательного предложения, которое бы учло беспокойство США.

Поэтому страна заявила о готовности выйти за пределы текущего совместного заявления и продолжить переговоры даже после официального дедлайна, установленного на 7 августа.

В Федеральном совете отметили, что страна стремится сохранить благоприятные условия для экспорта и добиться справедливого отношения по сравнению с другими торговыми партнерами США, такими как ЕС, Великобритания и Япония.

По данным швейцарского правительства, почти 60% экспорта в США попадет под новые пошлины, что создает угрозу для национальной экономики.

В то же время Швейцария указывает, что ее торговый профицит не является следствием недобросовестной конкуренции: с 1 января 2024 года страна отменила все пошлины на промышленные товары, а более 99% американского импорта ввозится беспошлинно. Кроме того, Швейцария не применяет промышленные субсидии, которые могли бы вызвать дисбаланс.

Несмотря на такую ситуацию, правительство не планирует контрмер, но подчеркнуло, что внимательно следит за событиями и имеет инструменты для защиты экономики.

В частности, в случае потери рабочих мест Швейцария использует систему компенсаций за сокращенное рабочее время, чтобы избежать массовых увольнений.

Швейцария также заявила о намерении продолжить диверсификацию торговых отношений на мировых рынках и сохранить статус одного из ведущих инвесторов в США.

Как известно, в конце июля Трамп повысил пошлины на швейцарский импорт в страну до 39%, на что в Швейцарии заявили, что оценивают ситуацию.

Швейцария, которая назвала первоначальный тариф в 31% "непонятным", работала над снижением пошлины на поставки в США, своего крупнейшего экспортного рынка.

Тогда же Трамп подписал указ о повышении пошлин на канадские товары с 25% до 35% на все продукты, не подпадающие под торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой.