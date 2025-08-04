У Данії розгорілись дебати з приводу "потворної і порнографічної" статуї русалки

Данське агентство палаців і культури вимагає прибрати 14-тонну скульптуру русалки з форту Драгор у Копенгагені, яку критики вважають потворною і порнографічною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

У Данії розгорілися дебати щодо долі статуї русалки, яка має бути прибрана з публічного огляду після того, як її назвали "потворною і порнографічною" і "гарячою мрією чоловіка про те, як повинна виглядати жінка".

Як повідомляється, Данське агентство з питань палаців і культури прибирає 4x6-метрову статую Великої русалки з форту Драгор, частини колишніх морських укріплень Копенгагена, тому що вона не відповідає культурній спадщині пам'ятки 1910 року.

Мистецький критик газети Politiken Міккель Крайгер назвав статую "потворною і порнографічною". Соріне Готфредсен, священик і журналіст, написав у газеті Berlingske: "Встановлення статуї, що втілює гарячу чоловічу мрію про те, як має виглядати жінка, навряд чи сприятиме прийняттю багатьма жінками власного тіла".

Автор 14-тонної скульптури Пітер Бех заявив, що не розуміє критики, кажучи, що груди кам'яної фігури просто "пропорційні" її масштабу.

Інші вважають, що критика відображає ставлення суспільства до жіночого тіла загалом – і не в кращому сенсі. Для Амінати Корр Тране, редактора дебатів у Berlingske, пильна увага до грудей русалки була рівносильна боді-шеймінгу.

"Чи повинні оголені жіночі груди мати специфічну академічну форму і розмір, щоб їх можна було показувати на публіці?" – написала вона.

Відзначивши, що Велика Русалка була "можливо, трохи менш оголеною", ніж її знаменита мініатюрна сестра з бронзи і граніту, Русалонька, Корр Тране додала: "З іншого боку, у неї більші груди, і, ймовірно, саме в цьому полягає проблема".

Вона додала: "Можливо, дві статуї – Велика і Маленька Русалонька – представляють дві сторони жінки, і вічне перетягування канату про те, що таке справжня жінка. І, можливо, навіть про те, що таке неправильна жінка".

У 2006 році Велику Русалку встановили на пірсі Лангеліні в Копенгагені, поруч із Русалонькою. Але у 2018 році її прибрали після того, як місцеві жителі засудили її як "фальшиву і вульгарну русалку".

Згодом її перенесли до форту Драгор, доки в березні не втрутилося Данське агентство з питань палаців і культури, яке вимагало її прибрати.

Бех, який каже, що створив статую у відповідь на зауваження туристів про те, що Русалонька, натхненна казкою Ганса Крістіана Андерсена, занадто мала, і стверджує, що люди в Драгорі часто говорять йому, що їм подобається його скульптура. Він сподівається знайти спосіб залишити її в місті.

Нагадаємо, статуя русалки, встановлена на площі в рибальському селищі в Апулії, на півдні Італії, спричинила скандал через свою "надмірну провокативність".

Раніше, у березні 2023 року в Копенгагені відому статую Русалоньки вандали розмалювали російським прапором.