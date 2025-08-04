В Дании разгорелись дебаты по поводу "уродливой и порнографической" статуи русалки

Датское агентство дворцов и культуры требует убрать 14-тонную скульптуру русалки из форта Драгор в Копенгагене, которую критики считают уродливой и порнографической.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

В Дании разгорелись дебаты о судьбе статуи русалки, которая должна быть убрана из публичного доступа после того, как ее назвали "уродливой и порнографической" и "горячей мечтой мужчины о том, как должна выглядеть женщина".

Как сообщается, Датское агентство по вопросам дворцов и культуры убирает 4x6-метровую статую Великой русалки из форта Драгор, части бывших морских укреплений Копенгагена, потому что она не соответствует культурному наследию памятника 1910 года.

Искусствовед газеты Politiken Миккель Крайгер назвал статую "уродливой и порнографической". Сорине Готфредсен, священник и журналист, написал в газете Berlingske: "Установка статуи, воплощающей горячую мужскую мечту о том, как должна выглядеть женщина, вряд ли будет способствовать принятию многими женщинами собственного тела".

Автор 14-тонной скульптуры Питер Бех заявил, что не понимает критики, говоря, что грудь каменной фигуры просто "пропорциональна" ее масштабу.

Другие считают, что критика отражает отношение общества к женскому телу в целом – и не в лучшем смысле. Для Аминаты Корр Тране, редактора дебатов в Berlingske, пристальное внимание к груди русалки было равносильно боди-шеймингу.

"Должны ли обнаженные женские груди иметь специфическую академическую форму и размер, чтобы их можно было показывать на публике?" – написала она.

Отметив, что Большая Русалка была "возможно, немного менее обнаженной", чем ее знаменитая миниатюрная сестра из бронзы и гранита, Русалочка, Корр Тране добавила: "С другой стороны, у нее большая грудь, и, вероятно, именно в этом заключается проблема".

Она добавила: "Возможно, две статуи – Большая и Маленькая Русалочка – представляют две стороны женщины и вечное перетягивание каната о том, что такое настоящая женщина. И, возможно, даже о том, что такое неправильная женщина".

В 2006 году Большую Русалку установили на пирсе Лангелини в Копенгагене, рядом с Русалочкой. Но в 2018 году ее убрали после того, как местные жители осудили ее как "фальшивую и вульгарную русалку".

Впоследствии ее перенесли в форт Драгор, пока в марте не вмешалось Датское агентство по вопросам дворцов и культуры, которое потребовало ее убрать.

Бех, который говорит, что создал статую в ответ на замечания туристов о том, что Русалочка, вдохновленная сказкой Ганса Христиана Андерсена, слишком мала, и утверждает, что люди в Драгоре часто говорят ему, что им нравится его скульптура. Он надеется найти способ оставить ее в городе.

Напомним, статуя русалки, установленная на площади в рыбацком поселке в Апулии, на юге Италии, вызвала скандал из-за своей "чрезмерной провокационности".

Ранее, в марте 2023 года в Копенгагене известную статую Русалочкивандалы разрисовали российским флагом.