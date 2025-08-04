На Монблане после падения погиб альпинист из Греции

Гражданин Греции погиб в понедельник после падения с кулуара (впадины) Гутер на горном массиве Монблан во французских Альпах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По данным спасателей, мужчина в возрасте чуть более тридцати лет упал с высоты нескольких сотен метров. Он спускался один и не имел при себе страховочной веревки.

Альпинист мог погибнуть из-за различных факторов, таких как усталость, тяжелый рюкзак или невнимательность, считают спасатели.

Расположенный под горным укрытием Гутер (3835 м над уровнем моря), кулуар Гутер является одним из самых опасных участков классического маршрута на Монблан. Всего на нем погибли более ста человек.

Напомним, на греческом острове Крит спасатели эвакуировали из известного ущелья французского туриста, который получил травмы на маршруте.

Между тем итальянская горно-спасательная служба оштрафовала британского туриста на более чем 14 тысяч евро после того, как он проигнорировал предупреждение об опасности в Доломитовых Альпах.