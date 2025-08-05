Німці стали частіше брати лікарняні через застуди та грип

У Німеччині у першій половині 2025 року спостерігалося значне зростання кількості людей, які звернулися по лікарняний у зв'язку із застудою чи грипом.

Про це свідчать дані аналізу німецької компанії медичного страхування DAK, які наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Дані аналізу кажуть про те, що кількість робочих днів, пропущених через респіраторні захворювання, зросла на 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Причому січень і лютий стали місяцями з найбільшою кількістю зареєстрованих лікарняних.

Дані DAK показують, що в середньому з січня по червень щодня на лікарняний йшов 54 з 1000 застрахованих компанією співробітників, що трохи менше, ніж за той самий період 2024 року.

Респіраторні захворювання стали причиною 22,4% лікарняних, а психічні захворювання, такі як депресія, а також м'язові та скелетні розлади, наприклад болі в спині, – 17%.

Більшість людей, які пропускали роботу через хворобу, працювали у сфері догляду за літніми людьми або дітьми, а найменше через хворобу брали лікарняні співробітники IT-сфери.

В аналізі були використані дані про лікарняні дні 2,25 мільйона осіб, застрахованих в DAK.

Як нещодавно повідомляли, дослідження Гельсінського університету показало, що більшість жителів Фінляндії протягом життя отримують якийсь діагноз, пов'язаний з розладом психіки, поведінки або нейровідмінністю.

Дані за 2023 рік свідчили, що в Німеччині майже 10% громадян мають залежність від роботи.