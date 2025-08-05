Немцы стали чаще брать больничные из-за простуды и гриппа

В Германии в первой половине 2025 года наблюдался значительный рост количества людей, которые обратились за больничным в связи с простудой или гриппом.

Об этом свидетельствуют данные анализа немецкой компании медицинского страхования DAK, которые приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Данные анализа говорят о том, что количество рабочих дней, пропущенных из-за респираторных заболеваний, выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Причем январь и февраль стали месяцами с наибольшим количеством зарегистрированных больничных.

Данные DAK показывают, что в среднем с января по июнь ежедневно на больничный уходил 54 из 1000 застрахованных компанией сотрудников, что немного меньше, чем за тот же период 2024 года.

Респираторные заболевания стали причиной 22,4% больничных, а психические заболевания, такие как депрессия, а также мышечные и скелетные расстройства, например боли в спине, – 17%.

Большинство людей, которые пропускали работу из-за болезни, работали в сфере ухода за пожилыми людьми или детьми, а меньше всего из-за болезни брали освобождение от работы сотрудники IT-сферы.

В анализе были использованы данные о больничных днях 2,25 миллиона человек, застрахованных в DAK.

Как недавно сообщалось, исследование Хельсинкского университета показало, что большинство жителей Финляндии в течение жизни получают какой-то диагноз, связанный с расстройством психики, поведения или нейроотличием.

Данные за 2023 год свидетельствовали, что в Германии почти 10% граждан имеют зависимость от работы.