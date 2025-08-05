В Эстонии перенаправят на оборону часть средств, предназначенных для климатических целей

Правительство Эстонии решило направить на оборонные цели около 200 млн евро из фондов ЕС, большая часть которых ранее предназначалась для борьбы с изменением климата или утилизации отходов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Как указано, на текущий семилетний бюджетный период ЕС Эстонии было выделено в общей сложности 3,4 млрд евро, которые планировалось использовать до конца 2029 года.

Сейчас из этих средств остаются неосвоенными 812 млн евро, из которых правительство решило направить на оборонные цели в ближайшие годы около четверти, или 195 млн евро.

Сообщается, что 85 млн евро будет изъято из сферы ответственности Министерства климата, 38 млн евро – у Министерства образования и науки, 24 млн евро – у Министерства экономики и коммуникаций, 17 млн евро – у Министерства социальных дел, 16 млн евро – у Министерства по делам регионов и сельского хозяйства, 14 млн евро – у Министерства юстиции и цифровых технологий, и по 3 млн евро – у Министерства культуры и Государственной канцелярии.

По словам главы службы внешнего финансирования Министерства финансов Трийн Томингас, министерства уже определили статьи расходов, за счет которых будут перенаправлены эти деньги.

В частности, 85 млн евро из сферы ответственности Министерства климата будут выделены в основном за счет сокращения средств, которые планировалось направить на утилизацию отходов и борьбу с изменением климата. В меньшей степени – за счет мер по обеспечению чистоты наружного воздуха и радиационной безопасности, а также увеличения использования возобновляемых источников энергии в конечном потреблении.

Томингас добавила, что Министерство климата также планирует перенаправить на оборону часть средств, выделенных на поддержку модернизации локальных систем отопления в частных домах.

Она отметила, что в целом на улучшение утилизации отходов и борьбу с изменением климата в этот бюджетный период было выделено около 640 млн евро.

Чиновница рассказала, что при сокращении финансирования различных сфер учитывалось, что пересматриваются только те планы, где было очевидно, что спрос на определенные меры поддержки ниже, чем предполагалось, или где цели могут быть легко достигнуты с уменьшенным бюджетом.

Средства из фондов ЕС не могут быть использованы для закупки боеприпасов или военной техники. Однако эти деньги можно направить на модернизацию транспортной инфраструктуры, от которой зависит также военная мобильность.

Эстония решила потратить 85 млн евро, именно на военную мобильность. Еще 52 млн евро будет выделено на строительство оборонного промышленного парка в Эрмисту, 20 млн евро будут направлены на строительство инфраструктуры для приема союзных войск и Сил обороны, 24 млн евро будут направлены на программу развития оборонной продукции.

Кроме того, 15 млн евро выделят на поддержку научных исследований в оборонной сфере.

Ранее стало известно, что в НАТО рассматривают возможность размещения немецко-нидерландского корпуса союзных сил на территории Эстонии.

Напомним, в мае страны Балтии подтвердили намерения увеличить расходы на оборону до 5% ВВП с 2026 года.