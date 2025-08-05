ЦИК Молдовы предлагает распустить партии из блока Шора из-за выявленных нарушений

Центральная избирательная комиссия Молдовы после проверок призвала распустить три партии из пророссийского блока "Победа" беглого олигарха Илана Шора.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

ЦИК Молдовы 5 августа опубликовала результаты проверки финансирования пяти партий из орбиты Шора, а также кампании Виктории Фуртунэ, позиционирующей себя как независимый кандидат.

ЦИК пришла к выводу, что партии "Шанс", "Возрождение", "Альтернативная сила спасения Молдовы" и "Победа" действовали скоординировано в том числе во время президентских выборов 2024 года и референдума о членстве в ЕС, а их организационную и финансовую работу координировал Илан Шор.

Комиссия заявила о многочисленных нарушениях, таких как сокрытие расходов, использование незаконных взносов, задействование админресурса, организацию поездок сторонников за счет партий или связанных лиц, раздачу подарков и проведение развлекательных заведений, проведение митингов, направленных на дестабилизацию.

В ЦИК отметили, что за исследованный период с 1 июля по 31 октября 2024 года минимальная сумма расходов партий блока "Победа" на политические и социально-культурные мероприятия составила почти 3 млн леев, что в разы больше, чем установленная законом сумма.

ЦИК сообщила, что передаст материалы в правоохранительные органы для дальнейших проверок выявленных фактов.

ЦИК на основании своих выводов рекомендовала инициировать роспуск партии "Шанс", материалы по партиям "Возрождение" и "Альтернативная сила спасения Молдовы" передать в Минюст для ограничения их деятельности и проинформировать налоговую и другие надзорные органы о возможных нарушениях.

Напомним, перед этим Центральная избирательная комиссия Молдовы не допустила к участию в выборах блок "Победа" и исключила три из его партий из перечня политсил, допущенных к участию в парламентских выборах 28 сентября.

В то же время пророссийский политический блок, сформированный вокруг экс-президента Игоря Додона, лидера "Партии социалистов", официально зарегистрировали для участия в выборах.