Посла Німеччини викликали до МЗС РФ через Курильські острови

Міністерство закордонних справ Росії викликало на розмову посла Німеччини Александра Графа Ламбсдорфа через слова посла Німеччини у Японії про статус Курильських островів.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

В МЗС РФ послу Німеччини вручили ноту, у якій застерегли Берлін від "сумнівів у підсумках Другої світової війни", у тому числі у статусі Курильських островів – які Росія оголосила своїми, а Японія досі вважає своєю окупованою територією.

Причиною для виклику посла Німеччини у Росії стали слова посла у Японії Петри Зігмунд. У Москві заявили, що вона своїми заявами поставила під сумнів російський суверенітет над цією територією, що "не піддається сумнівам".

Посольство Німеччини у Москві відкинуло звинувачення у тому, що заяви дипломатки були "посяганням на російський суверенітет". Посол Ламбсдорф зауважив, що візит німецької дипломатки у японське місто Немуро був використаний лише як черговий привід для протесту, та зауважив, що це відбувається у той час, коли Росія "щоденно порушує суверенітет і територіальну цілісність України".

"Це ревізіонізм Росії є проблемою міжнародної політики нашого часу, адже це Москва свідомо і послідовно нехтує і порушує фундаментальні принципи європейського мирного порядку і Статуту ООН", – наголосили у посольстві.

Перед цим німецького посла викликали до МЗС РФ наприкінці червня щодо буцімто "переслідування російських журналістів у Німеччині".

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