Посла Германии вызвали в МИД РФ из-за Курильских островов

Министерство иностранных дел России вызвало на беседу посла Германии Александра Графа Ламбсдорфа из-за слов посла Германии в Японии о статусе Курильских островов.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В МИД РФ послу Германии вручили ноту, в которой предостерегли Берлин от "сомнений в итогах Второй мировой войны", в том числе в статусе Курильских островов, которые Россия объявила своими, а Япония до сих пор считает своей оккупированной территорией.

Причиной для вызова посла Германии в России стали слова посла в Японии Петры Зигмунд. В Москве заявили, что она своими заявлениями поставила под сомнение российский суверенитет над этой территорией, который "не подлежит сомнению".

Посольство Германии в Москве отвергло обвинения в том, что заявления дипломата были "посягательством на российский суверенитет". Посол Ламбсдорф отметил, что визит немецкой дипломатки в японский город Немуро был использован лишь как очередной повод для протеста, и отметил, что это происходит в то время, когда Россия "ежедневно нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины".

"Это ревизионизм России является проблемой международной политики нашего времени, ведь это Москва сознательно и последовательно пренебрегает и нарушает фундаментальные принципы европейского мирного порядка и Устава ООН", – подчеркнули в посольстве.

Ранее немецкого посла вызывали в МИД РФ в конце июня по поводу якобы "преследования российских журналистов в Германии".

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