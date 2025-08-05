Росія розкритикувала потенційні мита Трампа щодо Індії

У вівторок, 5 серпня, Росія звинуватила США в торговельному тиску на Індію після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про намір підвищити мита для країни.

Слова речника очільника Кремля Дмитрія Пєскова цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Як відомо, 4 серпня Трамп оголосив про намір суттєво підвищити мита на імпорт з Індії через її активну торгівлю російською нафтою.

"Ми чуємо багато заяв, які фактично є погрозами, спробами змусити країни розірвати торговельні відносини з Росією. Ми не вважаємо такі заяви законними", – заявив у відповідь на це Пєсков.

За його словами, в Росії вважають, що "суверенні країни повинні мати і мають право самостійно обирати своїх торговельних партнерів, партнерів для торговельного та економічного співробітництва, а також самостійно обирати форми торговельного та економічного співробітництва, які відповідають інтересам конкретної країни".

Індія стала найбільшим у світі покупцем російської нафти, що експортується морським шляхом, скуповуючи нафту зі знижкою і збільшивши свої закупівлі майже з нуля до близько третини свого імпорту.

Трамп неодноразово погрожував ввести вторинні мита на покупців російської нафти.

А минулого тижня президент США виокремив Індію, заявивши, що вона заплатить додаткову економічну штрафну санкцію за свої поточні закупівлі.

Після цього ЗМІ повідомили, що найбільший нафтопереробний завод Індії закупив мільйони барелів нафти у США та Об'єднаних Арабських Еміратах на тлі обіцянки Трампа ввести високі мита для покупців російської нафти.

А заступник глави апарату Білого дому Стівен Міллер, який є одним з найвпливовіших радників Трампа, звинуватив Індію у фінансуванні війни Росії проти України.