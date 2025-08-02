Bloomberg: найбільший НПЗ Індії закупив нафту у США та ОАЕ на тлі погроз Трампа

Найбільший нафтопереробний завод Індії закупив мільйони барелів нафти у США та Об'єднаних Арабських Еміратах на тлі обіцянки американського президента Дональда Трампа ввести високі мита для покупців російської нафти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.

Державна компанія Indian Oil закупила щонайменше 5 мільйонів барелів американської нафти на додачу до 2 мільйонів барелів, поставлених з Абу-Дабі.

Закупівлі були як великими, так і відносно терміновими за звичайними стандартами компанії.

Державним переробникам у Індії доручили на початку цього тижня розробити плани закупівлі неросійської нафти.

Індійські нафтопереробні заводи опинилися в центрі уваги протягом останніх двох тижнів після того, як Європейський Союз і США звинуватили їх у підтримці РФ під час війни в Україні через закупівлю російської нафти.

Президент США Дональд Трамп неодноразово погрожував ввести вторинні мита на покупців російської нафти.

А в пості на початку цього тижня виокремив Індію, заявивши, що вона заплатить додаткову економічну штрафну санкцію за свої поточні закупівлі.

Індія стала найбільшим у світі покупцем російської нафти, що експортується морським шляхом, скуповуючи нафту зі знижкою і збільшивши свої закупівлі майже з нуля до близько третини свого імпорту.