Россия раскритиковала потенциальные пошлины Трампа относительно Индии

Во вторник, 5 августа, Россия обвинила США в торговом давлении на Индию после того, как президент США Дональд Трамп объявил о намерении повысить пошлины для страны.

Слова представителя главы Кремля Дмитрия Пескова цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Как известно, 4 августа Трамп объявил о намерении существенно повысить пошлины на импорт из Индии из-за ее активной торговли российской нефтью.

"Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами, попытками заставить страны разорвать торговые отношения с Россией. Мы не считаем такие заявления законными", – заявил в ответ на это Песков.

По его словам, в России считают, что "суверенные страны должны иметь и имеют право самостоятельно выбирать своих торговых партнеров, партнеров для торгового и экономического сотрудничества, а также самостоятельно выбирать формы торгового и экономического сотрудничества, которые отвечают интересам конкретной страны".

Индия стала крупнейшим в мире покупателем российской нефти, экспортируемой морским путем, скупая нефть со скидкой и увеличив свои закупки почти с нуля до около трети своего импорта.

Трамп неоднократно угрожал ввести вторичные пошлины на покупателей российской нефти.

А на прошлой неделе президент США выделил Индию, заявив, что она заплатит дополнительную экономическую штрафную санкцию за свои текущие закупки.

После этого СМИ сообщили, что крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии закупил миллионы баррелей нефти в США и Объединенных Арабских Эмиратах на фоне обещания Трампа ввести высокие пошлины для покупателей российской нефти.

А заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, который является одним из самых влиятельных советников Трампа, обвинил Индию в финансировании войны России против Украины.