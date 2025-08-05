Екіпажі вертольотів з восьми європейських країн відпрацьовують рятувальні операції в Чехії

Зранку 5 серпня над Прагою пролетіла група з 12 вертольотів в рамках цьогорічних міжнародних навчань вертолітних екіпажів Galileo SAR Meet 2025, спрямованих на координацію повітряних рятувальних операцій у складних умовах місцевості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

У майбутніх змаганнях під час навчань екіпажі перевірять свої навички, такі як навігація і пошук. Екіпажі отримають зашифровані інструкції, згідно з якими вони повинні прибути у визначені місця. По дорозі вони виконують різні завдання, виконання яких оцінюється балами.

Навчання проводяться в Чехії вперше, і в них беруть участь екіпажі з Німеччини, Норвегії, Іспанії, Литви, Словаччини, Бельгії та Австрії. Вони триватимуть до п'ятниці.

Серед інших завдань, які повинні виконати екіпажі, є, наприклад, підйом манекена з важкодоступної місцевості до вертольота за допомогою крана.

Ще одне завдання передбачає точну посадку у визначеному місці та вміння точно скинути об'єкт на ціль в імпровізованих умовах. Вертольоти злетіли з 24-ї бази транспортних ВПС в Кбелі, яка входить до складу ВПС Чеської Республіки. До складу бази також входить вертолітна ескадрилья, яка виконує широкий спектр завдань від транспортних перевезень до повітряної протипожежної допомоги та повітряних рятувальних робіт.

"Одним з ключових завдань ескадрильї є також пошуково-рятувальна служба, яку ми постійно підтримуємо на належному рівні", – сказав бригадний генерал і командир бази Ярослав Фальта.

Основним завданням цієї служби є визначення місця падіння літака в разі авіакатастрофи, надання першої медичної допомоги та забезпечення безпеки людей, які перебувають на місці події. За словами чеських військових, Galileo є найбільшими рятувальними навчаннями для екіпажів гелікоптерів в Європі. Востаннє вони проводилися в Німеччині в 2023 році, де чеський екіпаж здобув перемогу і, таким чином, отримав можливість провести навчання в Чехії.

Чехія, як країна, що не має виходу до моря, має менше інцидентів, ніж, наприклад, Бельгія чи Німеччина, де часто трапляються інциденти на морському транспорті.

Міжнародні навчання також слугують для передачі досвіду і навичок.

Нагадаємо, у Молдові з понеділка почалися спільні з Румунією і США військові навчання, у зв’язку з чим на дорогах країни можуть бачити військову техніку.

Декілька країн НАТО провели навчання біля берегів Норвегії з метою посилення присутності в Арктиці.