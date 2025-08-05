Экипажи вертолетов из восьми европейских стран отрабатывают спасательные операции в Чехии

Утром 5 августа над Прагой пролетела группа из 12 вертолетов в рамках нынешних международных учений вертолетных экипажей Galileo SAR Meet 2025, направленных на координацию воздушных спасательных операций в сложных условиях местности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

В предстоящих соревнованиях во время учений экипажи проверят свои навыки, такие как навигация и поиск. Экипажи получат зашифрованные инструкции, согласно которым они должны прибыть в определенные места. По дороге они выполняют различные задания, выполнение которых оценивается баллами.

Учения проводятся в Чехии впервые, и в них участвуют экипажи из Германии, Норвегии, Испании, Литвы, Словакии, Бельгии и Австрии. Они продлятся до пятницы.

Среди других задач, которые должны выполнить экипажи, есть, например, подъем манекена из труднодоступной местности к вертолету с помощью крана.

Еще одна задача предусматривает точную посадку в определенном месте и умение точно сбросить объект на цель в импровизированных условиях. Вертолеты взлетели с 24-й базы транспортных ВВС в Кбели, которая входит в состав ВВС Чешской Республики. В состав базы также входит вертолетная эскадрилья, которая выполняет широкий спектр задач от транспортных перевозок до воздушной противопожарной помощи и воздушных спасательных работ.

"Одной из ключевых задач эскадрильи является также поисково-спасательная служба, которую мы постоянно поддерживаем на должном уровне", – сказал бригадный генерал и командир базы Ярослав Фальта.

Основной задачей этой службы является определение места падения самолета в случае авиакатастрофы, оказание первой медицинской помощи и обеспечение безопасности людей, находящихся на месте происшествия. По словам чешских военных, Galileo являются крупнейшими спасательными учениями для экипажей вертолетов в Европе. Последний раз они проводились в Германии в 2023 году, где чешский экипаж одержал победу и, таким образом, получил возможность провести учения в Чехии.

Чехия, как страна, не имеющая выхода к морю, имеет меньше инцидентов, чем, например, Бельгия или Германия, где часто случаются инциденты на морском транспорте.

Международные учения также служат для передачи опыта и навыков.

Напомним, в Молдове с понедельника начались совместные с Румынией и США военные учения, в связи с чем на дорогах страны могут видеть военную технику.

Несколько стран НАТО провели учения у берегов Норвегии с целью усиления присутствия в Арктике.