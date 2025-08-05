У Туреччині заявили, що запобігли спробі підпалу собору Святої Софії в Стамбулі

Чоловіка, який намагався підпалити килим у соборі Святої Софії (нині мечеть) в Стамбулі, зупинили до того, як полум'я встигло поширитися.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Hurriyet daily news.

Інцидент стався в ніч проти 11 липня, коли підозрюваний, одягнувши червону шапку і намагаючись приховати своє обличчя, підпалив книгу біля колони позаду кількох кафедр всередині мечеті, згідно із заявою Департаменту поліції Стамбула.

Книга, пізніше ідентифікована як Біблія, спричинила загоряння килима під нею.

Співробітники служби безпеки швидко відреагували і загасили полум'я.

Співробітники поліції, що перебували поблизу мечеті, затримали 42-річного підозрюваного, якого згодом заарештували. Влада повідомила, що він вже мав судимості, зокрема за напад, погрози, словесні образи і викрадення автомобіля.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, раніше він п'ять разів потрапляв до психіатричної лікарні.

Під час судового засідання підозрюваний заявив, що бажає лікуватися у психіатричній лікарні.

Нагадаємо, у 2020 році Туреччина повторно перетворила на мечеть також головний храм візантійського Константинополя, собор Святої Софії.

"ЄвроПравда" розповідала про це у статті "Друге вбивство Візантії".