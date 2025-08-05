В Турции заявили, что предотвратили попытку поджога собора Святой Софии в Стамбуле

Мужчину, который пытался поджечь ковер в соборе Святой Софии (ныне мечеть) в Стамбуле, остановили до того, как пламя успело распространиться.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Hurriyet daily news.

Инцидент произошел в ночь на 11 июля, когда подозреваемый, надев красную шапку и пытаясь скрыть свое лицо, поджег книгу у колонны позади нескольких кафедр внутри мечети, согласно заявлению Департамента полиции Стамбула.

Книга, позже идентифицированная как Библия, вызвала возгорание ковра под ней.

Сотрудники службы безопасности быстро отреагировали и потушили пламя.

Сотрудники полиции, находившиеся вблизи мечети, задержали 42-летнего подозреваемого, которого впоследствии арестовали. Власти сообщили, что он уже имел судимости, в частности за нападение, угрозы, словесные оскорбления и угон автомобиля.

По сообщениям местных СМИ, ранее он пять раз попадал в психиатрическую больницу.

Во время судебного заседания подозреваемый заявил, что желает лечиться в психиатрической больнице.

Напомним, в 2020 году Турция повторно превратила в мечеть также главный храм византийского Константинополя, собор Святой Софии.

"ЕвроПравда" рассказывала об этом в статье "Второе убийство Византии".