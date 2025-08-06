Південь Франції охопила масштабна лісова пожежа

На півдні Франції у департаменті Од вирує масштабна лісова пожежа, яка станом на ранок середи охопила 11 тисяч гектарів.

Про це повідомляє телеканал BFMTV, інформує "Європейська правда".

Пожежа спалахнула у вівторок після обіду, причому полум’я продовжує поширюватися. Цю пожежу влада назвала "найбільшою пожежею літа".

За останніми даними, дев'ять осіб отримали поранення: двоє жителів, у тому числі одна людина в критичному стані з важкими опіками, і сім пожежників. Ще одна жінка загинула.

BFMTV

Щоб запобігти поширенню пожежі, на місці працюють близько 1500 пожежників, яким з повітря допомагають дев'ять літаків Canadair, п'ять Dash і два вертольоти.

Внаслідок пожежі тисячі домогосподарств залишаються без електроенергії.

Вночі в туристичному містечку Ла-Пальма з міркувань безпеки було евакуйовано два кемпінги, в яких перебувало близько 500 осіб.

Нещодавно у Франції затримали 17-річного хлопця, якого заскочили за підпалом у хвойному лісі біля міста Монпельє, що міг перерости у чергову лісову пожежу.

Повідомляли також, що останніми тижнями холодні країни Північної Європи страждають від безпрецедентної спеки.