Країни Північної Європи потерпають від безпрецедентної спеки

Холодні країни Північної Європи страждають від безпрецедентної спеки, що триває в останні тижні.

Про це йдеться у публікації The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Метеорологічна станція в норвезькій частині Північного полярного кола зафіксувала температуру вище 30°C протягом 13 днів липня, а в Фінляндії три тижні поспіль температура не опускалася нижче 30°C.

Вчені кажуть, що це найдовша серія спекотних днів за всю історію спостережень з 1961 року.

"Справді безпрецедентна спека все ще в розпалі, максимальна температура сьогодні становить близько 32-33°C", – повідомив Міка Рантанен, кліматолог Фінського метеорологічного інституту.

Норвезький метеорологічний інститут повідомив, що в липні температура вище 30°C була зафіксована 12 днів принаймні на одній станції в трьох найпівнічніших округах країни.

Хоча минулого тижня в країні було коротке затишшя, інститут повідомив, що на вихідні очікується повторне підвищення температури до 30°C.

У Швеції метеорологи повідомили про тривалі спекотні дні на кількох станціях на півночі країни, а метеорологічна станція в Гапаранді зафіксувала температуру 25°C і вище протягом 14 днів поспіль.

У середині липня Північну Європу охопила спека, спричинена теплими водами біля північного узбережжя Норвегії та стійкою областю високого тиску, яка призвела до підвищення температури в скандинавських країнах на 8-10°C вище сезонної норми. З того часу регіон також постраждав від штормів і ударів блискавки, які спричинили лісові пожежі.

Нагадаємо, 26 липня в Угорщині зафіксували найвищу температуру за понад 100 років, що майже досягла абсолютного рекорду.

На півдні сусідньої Румунії в найспекотніші години цього ж дня очікували до 43°C.