Юг Франции охватил масштабный лесной пожар

На юге Франции в департаменте Од бушует масштабный лесной пожар, который по состоянию на утро среды охватил 11 тысяч гектаров.

Об этом сообщает телеканал BFMTV, информирует "Европейская правда".

Пожар вспыхнул во вторник после обеда, причем пламя продолжает распространяться. Этот пожар власти назвали "крупнейшим пожаром лета".

По последним данным, девять человек получили ранения: двое жителей, в том числе один человек в критическом состоянии с тяжелыми ожогами, и семь пожарных. Еще одна женщина погибла.

BFMTV

Чтобы предотвратить распространение пожара, на месте работают около 1500 пожарных, которым с воздуха помогают девять самолетов Canadair, пять Dash и два вертолета.

В результате пожара тысячи домохозяйств остались без электроэнергии.

Ночью в туристическом городке Ла-Пальма из соображений безопасности были эвакуированы два кемпинга, в которых находилось около 500 человек.

Недавно во Франции задержали 17-летнего парня, которого поймали за поджогом в хвойном лесу возле города Монпелье, который мог перерасти в очередной лесной пожар.

Сообщалось также, что в последние недели холодные страны Северной Европы страдают от беспрецедентной жары.