Поляки назвали найкращого президента країни в історії

Більшість жителів Польщі вважають Александра Квасневського, який обіймав цю посаду у період з 1995 по 2005 роки, найкращим президентом в історії країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані опитування SW Research, які наводить RMF FM.

Респондентам поставили питання: "Хто, на вашу думку, був найкращим президентом у період третьої Республіки Польща?".

39,1% респондентів висловились на підтримку Квасневського. Лех Качинський, чиє президентство перервала катастрофа в Смоленську, був найкращим президентом на думку 15,4% учасників опитування.

Анджей Дуда, який залишає посаду президента, здобув підтримку 15% опитаних.

Далі йдуть Лех Валенса (6,9%) та Броніслав Коморовський (4,3%). Ще 19,3% респондентів не змогли вказати найкращого президента.

Анджея Дуду на посаді президента змінить Кароль Навроцький, його інавгурація відбудеться 6 серпня.

Опитування показало, що більше як половина опитаних поляків не очікують, що Кароль Навроцький буде гарним президентом Польщі.

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