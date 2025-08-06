Поляки назвали лучшего президента страны в истории

Большинство жителей Польши считают Александра Квасьневского, который занимал эту должность в период с 1995 по 2005 годы, лучшим президентом в истории страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опроса SW Research, которые приводит RMF FM.

Респондентам задали вопрос: "Кто, по вашему мнению, был лучшим президентом в период третьей Республики Польша?".

39,1% респондентов высказались в поддержку Квасьневского. Лех Качиньский, чье президентство прервала катастрофа в Смоленске, был лучшим президентом по мнению 15,4% участников опроса.

Анджей Дуда, который покидает пост президента, получил поддержку 15% опрошенных.

Далее следуют Лех Валенса (6,9%) и Бронислав Коморовский (4,3%). Еще 19,3% респондентов не смогли указать лучшего президента.

Анджея Дуду на посту президента сменит Кароль Навроцкий, его инаугурация состоится 6 августа.

Опрос показал, что более половины опрошенных поляков не ожидают, что Кароль Навроцкий будет хорошим президентом Польши.

Читайте подробнее, что Кароль Навроцкий говорил об Украине во время кампании и как будущий президент изменит Польшу и чего ждать Украине.